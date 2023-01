Oggi il ministro dell’Interno Piantedosi incontrerà Gravina e Casini per discuterne. C’è chi chiede di fermare i viaggi degli ultras

In arrivo una stretta alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma (CorSport)

Oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, incontrerà il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il numero uno della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Discuteranno degli scontri avvenuti domenica sull’autostrada A1 tra ultras romanisti e ultras napoletani. Il ministro, ieri, ha annunciato, in un intervento a La7, «altri provvedimenti in arrivo», parlando di «direttive di particolare rigore». Si tratta di una “questione di immagine”, scrive il Corriere dello Sport, dopo gli scontri, di cui il Paese si è profondamente vergognato.

Il quotidiano sportivo parla di una stretta sulle trasferte in arrivo, in particolare per i tifosi del Napoli e della Roma.

“La stretta sulle trasferte è dietro l’angolo, ma non per tutti i club. Nei corridoi del Viminale, ieri, l’ala più oltranzista parlava di fermare i prossimi viaggi di romanisti (residenti nel Lazio) e napoletani (residenti in Campania), ma tutto è ancora da decidere. Piantedosi, comunque, chiederà ai rappresentanti di Figc e Serie A un segnale concreto, oltre a concordare con loro una serie di iniziative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche del tifo sano. Perché è vero che gli incidenti ormai avvengono fuori dagli stadi, ma è altrettanto facile evidenziare come la gente faccia a botte (con tanto di coltelli e spranghe) ancora in nome e per conto del pallone. Gravina non porterà sul tavolo istituzionale delle proposte. È stato lui, lunedì mattina in un colloquio telefonico, a chiedere al ministro un confronto dal vivo, ma si metterà soprattutto all’ascolto con la massima disponibilità, aggiornando il responsabile del dicastero circa l’impegno della sua federazione per contrastare gli eccessi comportamentali dei supporter”.