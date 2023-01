Immobile deve fare i conti con l’età: da maggio è rimasto ai box in 20 partite su 33 (Messaggero)

Nuovo stop per il bomber della Lazio, che tornerà in campo a febbraio. Con Sarri ha saltato 16 partite su 72, con Inzaghi solo 15.

Ciro Immobile è costretto a fermarsi ancora. Ieri la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado al flessore: almeno 15 giorni di stop. Il Messaggero scrive che il bomber della Lazio salterà almeno tre partite: Bologna, Milan e Fiorentina.

“Un calvario infinito, Ciro stop and go, e di nuovo stop. Il peggio è confermato dalla risonanza in Paideia di ieri sera, c’è un’altra lesione di primo grado al flessore destro. Tradotto: 15-20 giorni out. Immobile non salterà soltanto il Bologna in Coppa Italia, il Milan e la Fiorentina in campionato, ma anche gli eventuali quarti del trofeo, in caso di passaggio del turno domani pomeriggio. Inizierà oggi un’altra ricorsa per esserci contro l’Hellas a Verona, lunedì 6 febbraio, un regalo a due settimane dal suo compleanno. Sta diventando un incubo, questa stagione, per il bomber partenopeo, che non si arrende mai, ma ora deve fare i conti con i 33 anni che si avvicinano. Non è un caso che, da maggio scorso, Ciro sia rimasto ai box in 20 delle ultime 33 partite, comprese quelle della Nazionale, ovvero il 60%. Inquietante, ma legato all’età, alla generosità e al fatto di essere stato parecchio spremuto, è anche il confronto fra l’epoca Sarri (16 gare saltate su 72) e quella del predecessore Inzaghi (15 fuori su 244)”.

Intanto nella Lazio è partita la caccia al vice-Ciro. Sanabria è stato offerto ed è un’opportunità in prestito dal Torino. C’è anche una possibilità di scambio Bonazzoli-Fares.

Questo il comunicato con cui la Lazio, ieri, ha annunciato lo stop di Immobile e la sua diagnosi dopo gli accertamenti.

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.