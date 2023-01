Henry si racconta: «Al Monaco venni esonerato nonostante ci fossero 13 giocatori infortunati»

Ad Amazon Prime Video: «Lavorare al fianco di Roberto Martinez per il Portogallo? mi piacerebbe»

In un’intervista ad Amazon Prime Video la storica leggenda del calcio francese e internazionale e ora allenatore, per la precisione vice CT nel Belgio, Thierry Henry si racconta. L’ex attaccante ha parlato delle sua esperienze in panchina al Monaco e in Mls al Montreal dove in entrambe le occasioni venne esonerato. Queste le parole di Henry:

«Non molti lo sanno, ma al Monaco ho avuto a che fare con 13 giocatori infortunati. Mi sono stati concessi solo due mesi e mezzo, dopodiché sono stato licenziato. Lasciare Montreal? Ho preso la decisione di tornare a casa perché non vedevo i miei figli da quasi un anno. È stato molto difficile per me, dal momento che il mio lavoro a Montreal è arrivato proprio al culmine del coronavirus. Abbiamo giocato tutte le partite in trasferta. Ho dovuto fare i conti con le emozioni dei giocatori e non solo».

Spazio anche al futuro con la domanda relativa alla possibilità di tornare ad allenare o seguire Roberto Martinez alla guida del Portogallo:

«Devo essere umile quando mi viene chiesto del mio futuro. Ora lavoro come vice allenatore nella nazionale belga. Se stiamo parlando del futuro, allora chissà cosa potrebbe succedere. Forse un giorno mi faranno un’offerta interessante… Lavorare al fianco di Roberto Martinez per il Portogallo? Se avrò l’opportunità di lavorare di nuovo con lui, esaminerò sicuramente la questione. Se devo rispondere a questo allora dico che mi piacerebbe, sì».