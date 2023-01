Deschamps: «Abbiamo perso il Mondiale perché cinque giocatori non erano all’altezza della finale»

Era importante per te firmare una proroga di quattro anni?

«È un segno di fiducia molto importante poter avere un contratto fino al 2026. Ma tutto è fatto a tappe. Non mi proietto sul prossimo Mondiale, ci saranno altri incontri prima ma è soprattutto un segnale di fiducia anche se prima non mi mancava».

«Ci vuole molto per portarli al requisito necessario. C’è un’aspettativa, con un titolo nel 2018 e una finale nel 2022. Tutti i Paesi stanno lavorando bene. Nonostante tutte le difficoltà e gli imponderabili, il gruppo di giocatori di Doha è stato molto competitivo e ha mostrato una forza incredibile. Ciò si è riflesso anche sul campo. Attraverso questa Coppa del Mondo, alcuni sono riusciti a raggiungere un livello che prima non avevano. Gli scambi precedenti non avevano dato i risultati attesi, ma a molti hanno concesso un po’ di tempo per giocare. È, in ogni caso, un privilegio avere un tale serbatoio».

Come rimanere a questo livello senza essere sopraffatti da una forma di logoramento?

«Questa domanda se la sono già posta prima. Non si tratta di continuare per il gusto di continuare. Ho la mia libertà, ho bisogno della convalida del presidente e sono convinto che ci siano grandi cose da fare. Non si tratta di copiare e incollare. Non sono gli stessi giocatori, non è lo stesso contesto. Questa continuità è importante anche per i giocatori».