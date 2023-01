Dacourt: «La Francia non ha nulla da insegnare all’Italia sul razzismo. L’Inghilterra sì»

«Tolleranza zero. Possiamo vedere che quando vogliamo sanzionare su determinati argomenti, lo facciamo. Oggi puoi essere apertamente razzista e non essere punito. Se nella quotidianità la persona razzista non viene condannata, quando arriva allo stadio può fare quello che vuole . In uno stadio ci sono abbastanza telecamere e guardie di sicurezza per sapere chi ha fatto cosa. Identifichiamo l’autore, lo andiamo a cercare e lo liberiamo. Se il club non prende sanzioni contro i tifosi, è necessario togliere punti, squalificare da una competizione europea…».

«Se c’è un paese che è stato eccezionale sotto questo aspetto è l’Inghilterra. Lì non succede più. Di recente, un tifoso è stato squalificato a vita per aver preso in giro il giocatore del Tottenham, Son. Scoraggiare: questo è il principio. Ci sono pene di tre o quattro anni, anche tutta la vita. Abbiamo bisogno di esempi. In Inghilterra ci sono riusciti ma in Francia e in Italia è la stessa lotta. Non abbiamo nessuna lezione da dare all’Italia sul razzismo. Abbiamo esattamente le stesse persone negli stadi».

Hai giocato più di 150 partite in Italia, sei stato vittima di razzismo? Dacourt risponde: