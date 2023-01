Arbitri, non esistono più preclusioni geografiche. Marinelli di Tivoli arbitra la Lazio

Lo ricorda La Stampa a proposito della polemica – respinta da Spalletti – sulla designazione del milanese Sozza per Inter-Napoli

La Stampa torna sulla polemica per la designazione dell’arbitro milanese Sozza per Inter-Napoli. Parte dalle frasi di ieri di Spalletti in conferenza.

«Dobbiamo staccarci dalle discussioni esterne. Non pensiamo ad alcun complotto». L’ultimo riferimento è al clima di sospetto che sta crescendo in alcuni ambienti della tifoseria napoletana a proposito di possibili decisioni sfavorevoli alla squadra campana da adesso a giugno per riportare il pendolo dello scudetto verso le grandi del nord. Timori rinfocolati dalla designazione arbitrale per questa sera: Simone Sozza, nato a Milano (iscritto alla sezione di Seregno in provincia di Monza Brianza). Ma non esistono più preclusioni geografiche. Sozza ha già diretto Inter e Milan. Oggi Livio Marinelli di Tivoli (provincia di Roma) fischierà in Lecce-Lazio.