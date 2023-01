Al Napoli piace Baldanzi dell’Empoli (Gazzetta)

Giuntoli lo segue da tempo, non ha fretta e non intende partecipare ad aste che possano far lievitare il costo del fantasista classe 2003

Il Napoli tiene gli occhi aperti sul mercato in cerca di nuovi talenti da far crescere in prospettiva e, in questo senso, guarda anche in casa Empoli, dove a Giuntoli interessa Baldanzi. Il fantasista classe 2003 è stato uno dei protagonisti della vittoria sull’Inter a San Siro. Giuntoli non ha fretta, ma sta lavorando in prospettiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Restando ad ammirare la gioielleria di Corsi, il Napoli da tempo segue la crescita del fantasista classe 2003 Tommaso Baldanzi, protagonista nella vincente notte di San Siro per l’Empoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha fretta e al tempo stesso non intende partecipare ad aste utili solo a chi deve far lievitare i costi. Quando il Napoli deciderà di agire, se ne esisteranno i presupposti, magari potrà proporre all’Empoli una formula che consenta al diciannovenne di continuare a crescere nel club toscano. Perché i giovani vanno inseriti progressivamente e senza rischiare di bruciare le tappe”.

La rosea dà qualche informazione anche su Ounahi, che il Napoli segue da tempo sul mercato. Il centrocampista marocchino ha visto lievitare le sue quotazioni dopo il Mondiale in Qatar.

“L’Angers, il club ultimo in Ligue 1, vorrebbe monetizzare e spera nell’offerta importante dalla Premier. Il Napoli è in attesa, ha fatto una prima offerta di 10 milioni più bonus, che gli angioini non ritengono congrua sperando che dall’Inghilterra arrivino oltre 20 milioni di sterline. Vedremo. Se in questa sessione di gennaio Ounahi non sarà venduto, le possibilità che possa arrivare a Napoli aumenteranno. Al tempo stesso le alternative non mancano, con giocatori di caratteristiche diverse. Come il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, anche lui osservato da tempo”.

Tutte soluzioni legate alla questione Zielinski. Il Napoli gli proporrà un rinnovo a cifre inferiori a quelle attuali. Se

Piotr non accetterà sarà addio.