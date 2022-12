Zeman come Gravina: «La Juve non è l’unica che agisce così»

A Tuttosport: «È solo che la Procura di Torino è la più sveglia.. È finito il calcio come sport ed è iniziato il calcio come business».

Zeman come Gravina. Su Tuttosport vengono riportate delle dichiarazioni di Zdenek Zeman in merito al processo che sta riguardando la Juventus e ha portato in pochi giorni alle dimissioni dell’intero corpo dirigenziale bianconero, partendo da Andrea Agnelli.

L’ex allenatore ha parlato dei problemi nel calcio italiano e di come il problema relativo a certi comportamenti eccessivi e poco sportivi, non sia solo la Juventus ma riguarda anche altri club. Queste le dichiarazioni di Zeman sulla Juventus:

«Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo. E’ solo che la Procura di Torino è la più sveglia… Servono altre Procure che agiscano in un certo modo. Purtroppo è segno di crisi del calcio, non solo italiano. Ripeto il concetto che è finito il calcio come sport ed è iniziato il calcio come business, e nel business ci sono sempre sorprese. Se non si fa con oculatezza, può finire male»