Il Napoli segue il nuovo Kvara, si chiama Kvernadze (Corsport)

Illumina e impressiona con i suoi dribbling, ha meno di vent’anni, gioca in Georgia, e per ora vale poco. Ha gli occhi di Giuntoli addosso

Il Napoli segue il nuovo Kvaratskhelia, si chiama Giorgi Kvernadze, ha. quasi vent’anni, gioca nella Fc Telavi in Georgia. Il Corriere dello Sport scrive che Giuntoli lo sta seguendo con interesse.

Se sei georgiano e hai (quasi) vent’anni e giochi in attacco e dribbli anche l’aria, non si scappa: sei il nuovo Kvara, secondo le tavole antiche del calcio e forse anche del giornalismo, seguendo quei percorsi talvolta tortuosi degli accostamenti che si rivelano inevitabili. Se ti chiami Giorgi Kvernadze e hai lampi di genialità diffusa e ci aggiungi un pizzico di esuberanza – sarebbe la faccia tosta – e spacchi il video, in ogni highlights che viaggia ovviamente alla velocità della luce su Google, non c’è scampo: il tuo destino, vero o verosimile che sia, vola in direzione Napoli, la città del futuro. E se c’è poi un’eco social, diffuso nel pieno delle vacanze di Natale, nel vuoto cosmico di questi giorni gonfi di pranzi abbondanti, c’è una «comanda» in più, destinazione Castel Volturno.

Ha gli occhi di Cristiano Giuntoli addosso. E pazienza, anzi tanto meglio, se su Transfermarkt la quotazione sia umanissima, persino meno: 300 mila euro per regalarsi un sogno, uno spillino di una wags qualsiasi, una fuoriserie (usata), mentre Kvernadze è un bambino che asseconda un progetto.