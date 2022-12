Chelsea, per il dopo Jorginho c’è il nome di Enzo Fernandez

Il Benfica continua a chiedere la sua clausola piena di 120 milioni di euro, anche se il Chelsea vorrebbe provare ad abbassare le richieste dei portoghesi.

Il Chelsea continua ad avvicinarsi a Enzo Fernandez .A scriverlo è As, secondo il media spagnolo il miglior giovane dell’ultimo Mondiale è una priorità per la squadra inglese per rinnovare il centrocampo e nel progetto di ringiovanimento della rosa. Al Chelsea considerano Fernandez il sostituto ideale di Jorginho che si trova in scadenza di contratto con i Blues.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano il Benfica non renderà facile il trasferimento al club inglese. I lusitani vogliono che venga pagata per intero la clausola da 120 milioni di euro e vogliono convincere il giocatore a restare almeno fino a fine stagione. Romano fa notare che, nonostante Rui Costa, presidente del club di Lisbona, lo abbia incontrato per cercare di convincerlo a restare fino all’estate, Enzo avrebbe già dato il via libera alla firma per il Chelsea.

Ora manca l’accordo tra i club. Il Benfica continua a chiedere la sua clausola piena di 120 milioni di euro, anche se il Chelsea vorrebbe provare ad abbassare le richieste dei portoghesi. Il Benfica vorrebbe trattenere Enzo Fernandez per continuare la sua crescita e continuare l’ottimo avvio in Champions League con il Benfica. La squadra di Lisbona giocherà contro il Bruges a metà febbraio. Inoltre, il Benfica è leader della Prima Divisione portoghese con cinque punti di vantaggio sul Porto (37). Nella capitale portoghese vogliono che Enzo Fernández finisca una stagione che ha il potenziale per essere storica, ma la tentazione del Chelsea è forte.