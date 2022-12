Benzema torna con una doppietta, a Deschamps fischiano le orecchie

Nel finale il Pallone d’oro porta alla vittoria il Madrid contro il Valladolid: un gol su rigore e uno su azione. Il Real primo in attesa che giochi il Barça

Benzema torna con una doppietta. Il Real Madrid batte il Valladolid 2-0 nel finale con doppietta del Pallone d’oro che incredibilmente Deschamps ha di fatto allontanato dalla Francia dopo un infortunio. Benzema era guarito ben prima della finale ma Deschamps gli aveva già detto che avrebbe potuto lasciare il Qatar. Karim non l’ha presa bene, ne è nata una polemica che non si placherà rapidamente.

Benzema è tornato a giocare in Liga e alla prima ha segnato una doppietta: primo gol su rigore contestato (ma il fallo di mano c’era) e il secondo alla Benzema con un destro in area che non ha perdonato. Assist di Camavinga. Ancelotti ha lasciato in panchina Modric e Tchouameni che sono entrati sono nei minuti finali. I gol sono stati segnati all’83esimo e all’89esimo. Il Real Madrid si è momentaneamente portato in testa alla classifica con un punto sul Barcellona che però giocherà domani sera il derby contro l’Espanyol.