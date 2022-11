Zielinski: «Siamo primi in classifica quello che volevamo»

A Sky: «Abbiamo giocato contro la finalista dell’anno scorso. Abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti»

Il centrocampista del Napoli, Zielinski, subentrato in corsa nella sfida di oggi contro il Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della partita

«La partita è stata fatta bene, poi siamo primi in classifica quello che volevamo. Eravamo venuti per fare risultato e non ci siamo riusciti ma siamo primi»

Siete rafforzati nella mentalità

«Sì, noi avevamo capito di aver fatto un’ottima partita e non dobbiamo dimenticare che l’anno scorso loro hanno giocato la finale di Champions e che giocare in questo stadio è sempre molto difficile. Oggi abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti»

Allora Napoli e Liverpool in finale come ha detto Klopp

«Speriamo, noi vogliamo arrivare fino in fondo»