A Tmw: «Fin qui ha portato l’orgoglio italiano in Champions ma secondo me punta allo scudetto. Inter e Juve hanno avuto difficoltà»

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha parlato a Tmw Radio affrontando vari argomenti, tra cui i sorteggi delle coppe europee, le attuali forze del campionato e le impressioni sulla Serie A. Vaciago ha sottolineato la forza di questo Napoli.

La corsa scudetto.

«Credo che Milan e Napoli abbiano qualcosa di più da offrire per quanto riguarda lo spettacolo. La Juventus non sta facendo il massimo da un punto di vista del gioco, anche se il secondo tempo di ieri dei bianconeri mi è piaciuto. Juventus e Inter hanno avuto un periodo complicato. Gli uomini di Inzaghi sono stati più bravi a gestirlo, come dimostrato dalla Champions League, cosa non fatta dagli uomini di Allegri. Va detto che il club di Agnelli sta attraversando un periodo di rifondazione.»

Vaciago si sofferma sui sorteggi e sulla corsa Champions del Napoli, dicendo:

«Credo che il Napoli poss fare bene per passare. Ci vuole calma perché questo torneo poi diventa sempre più duro. Il Napoli, per ora, è la squadra che porta l’orgoglio italiano in tutta Europa. Ci vuole calma perché comunque nel girone hanno strapazzato l’Ajax, che è in fase di rifondazione, e il Liverpool in una partita su due. Secondo me il Napoli punta forte sullo scudetto. Questo Napoli mi ricorda la Juventus del secondo anno di Conte.»