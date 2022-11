Senegal-Olanda: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Gli ‘orange’ sono imbattuti contro le avversarie africane nella rassegna iridata (3 vittorie e 1 pareggio) mentre il Senegal non è mai stato sconfitto quando ha affrontato squadre europee nella fase a gironi (2 successi e un pari).

Alle ore 17 italiane (19 locali), l’Olanda sfida il Senegal all’Al Thumama Stadium di Doha. Gli Oranje sono chiamati a rispondere al successo dell’Ecuador contro i padroni di casa nella gara inaugurale, pertanto la selezione di Van Gaal deve partire con il piede giusto in questo esordio mondiale. Gli ‘orange‘ sono imbattuti contro le avversarie africane nella rassegna iridata (3 vittorie e 1 pareggio) mentre il Senegal non è mai stato sconfitto quando ha affrontato squadre europee nella fase a gironi (2 successi e un pari).

Senegal-Olanda: le probabili formazioni

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gana Gueye, Matarsarr; I. Sarr, Dia, Diatta. Ct: Cissé.

A disposizione: Dieng, Gomis, F. Mendy, Cissé, Jakobs, Kouyaté, Loum, Ciss, Name, P. Gueye, N’Diaye, Ndiaye, Diedhiou, Dieng, Jackson.

OLANDA (3-5-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Gakpo, Blind; Bergwijn, Janssen. Ct: Van Gaal.

A disposizione: Pasveer, Blijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, De Roon, Koopmeiners, Klaassen, Simons, Lang, Depay, L. De Jong, Weghorst.

Senegal-Olanda: diretta tv e streaming

Senegal-Olanda, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo A di Qatar 2022, è in programma alle ore 17 italiane (19 locali) all’Al Thumama Stadium di Doha e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.