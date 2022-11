Ronaldo e Messi: il video che distrugge le speranze dei tifosi

Aveva fatto sognare i tifosi l’immagine della fotografa Annie Leibovitz in cui Cristiano Ronaldo e Leo Mesi giocavano una partita a scacchi

Aveva fatto sognare tutti i tifosi del calcio la foto pubblicata oggi della fotografa Annie Leibovitz in cui Cristiano Ronaldo e Leo Mesi giocavano una partita a scacchi su una valigetta. L’immagine era una promozione per una famosa firma di abbigliamento di lusso, ma i tifosi avevano voluto vederci qualcosa in più, il sogno che i due campioni, eterni rivali ai tempi del Real Madrid e del Barcellona, potessero finalmente giocare insieme.

Complice ad alimentare le speranze dei tifosi la situazione del campione portoghese con il Manchester United e il fatto che molto probabilmente già a gennaio Ronaldo potrebbe cercare una nuova suqadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La suggestione è scemata quasi subito, quando è stato postato il video del backstage relativo alla foto in questione. Il video rivela l’amara verità: l’immagine è stata composta con un programma di fotoritocco, i due calciatori non si incontrano mai:

Bastidores das fotos de Messi e Cristiano para Louis Vuitton 🥰🎥 pic.twitter.com/dUzHjyLsj2 — Messimaniacas (@Messimaniacas_) November 20, 2022