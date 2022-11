Al tecnico bastava infliggere alla capolista della Serie A la prima sconfitta stagionale. Ha avuto un briciolo di vendetta per la strage dell’andata

Guardian: a Klopp non interessava la vetta del girone, voleva solo vendicarsi del Napoli.

La priorità di Jurgen Klopp non è mai stata battere il Napoli con il margine di 4 gol necessario ad accaparrarsi la vetta del girone di Champions League. All’allenatore del Liverpool bastava causare al Napoli la prima sconfitta della stagione. Lo scrive il Guardian, commentando Liverpool-Napoli, partita vinta dagli inglesi 2-0.

“Luciano Spalletti ha affermato che il Napoli ha abbassato la guardia dopo aver saputo che il Liverpool non avrebbe vinto con il margine di quattro gol necessario per essere in testa al girone. Aveva ragione, anche se questa non è mai stata la priorità per Jürgen Klopp visti i dubbi e le domande che giravano sulla direzione del Liverpool. Bastava infliggere la prima sconfitta stagionale alla capolista di Serie A”.

L’usurpazione della vetta del girone al Napoli non è mai stata una possibilità immaginata, ad Anfield, “ma ciò non ha impedito a Klopp di segnalare le sue intenzioni introducendo Darwin Núñez al 73′ del match”. E il nazionale dell’Uruguay ha avuto un grande impatto sulla gara.

“Klopp ha vinto la 249esima della sue 400 partite da allenatore del Liverpool. La sua squadra ha avuto un briciolo di vendetta per quella strage del Napoli di inizio stagione“.

Il Guardian scrive anche del gol annullato a Østigård. Una questione di millimetri.

“Il gol è stato dato ma dopo una revisione del Var durata tre minuti – che ha costretto i giocatori di entrambe le squadre a fare esercizi di riscaldamento in attesa del verdetto – l’orecchio e la spalla del difensore centrale sono risultati in fuorigioco”.

Klopp ieri ha mostrato la sua soddisfazione per il risultato, dicendo che il Napoli ha meritato il primo posto nel girone. Queste le sue dichiarazioni al termine del match.

“Ho visto la reazione che volevo, dovevamo farlo e l’abbiamo fatto in una gara molto difficile contro un ottimo avversario, siamo stati uniti, compatti, non è stato facile per loro quando avevano il possesso e volevano giocarla al di là di tutto. Li abbiamo messi in difficoltà, sono bravi anche come singoli ma abbiamo chiuso gli spazi e siamo riusciti a conquistare il pallone. Dopo il gol annullato era un po’ incasinato, volevamo fare in fretta, giocando ad una velocità alta perdevamo palla e loro colpivano in contropiede ma poi abbiamo calmato il gioco e trovato due gol facendo vedere determinazione”.

E ancora:

“Il secondo posto? Nessun rammarico, non dovevamo fare quattro gol, abbiamo iniziato male il gruppo giocando male e dato una mano forse al Napoli dandogli fiducia e l’abbiamo visto in Serie A. E’ la terza volta che chiudiamo il girone col Napoli, in passato bastava un punto o dovevamo vincere, è andata bene, ma questa volta ha meritato il primo posto nel girone”.