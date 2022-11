Capello: «Kvara questa sera è mancato»

Il commento a Sky: «Ci sono stati errori dei difensori sui due gol, ma la squadra ha dimostrato determinazione grinta, determinazione»

Fabio Capello, negli studi di Sky, al termine della sfida di Anfield in cui il Liverpool ha battuto il Napoli per due reti a zero, ha commentato la prestazione della formazione di Spalletti

«Non ci stanno gli errori individuali, non è possibile lasciar saltare così quegli uomini liberamente. Però la squadra ha dimostrato determinazione grinta, determinazione. Il Liverpool ha cercato in tutte le maniere ed è un Liverpool che in Premier non aveva mai giocato così. La qualità nel Liverpool è un po calato. Il Napoli mi è piaciuto. Kvara è mancato, però tutte le volte che riceveva la palla ce nube erano due a raddoppiarlo»