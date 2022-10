Sconcerti: «In Serie A non c’è più l’ossessione del possesso palla»

Il giornalista ed editorialista Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà. Seguono alcune delle sue risposte, così come dal report delle sue parole pubblicato da Tuttomercatoweb.

Sconcerti, il Napoli può tentare la fuga?

«Ora c’è la Roma ma è nettamente la squadra migliore in questo momento. Col Bologna, anche quando la partita ha avuto delle salite improvvise, non mi è mai sembrata in difficoltà. Era chiaro che stava per segnare. Ogni volta che prendeva il pallone diventava tanto pericoloso. In questo momento è una squadra quasi infermabile. Rende facile il difficile e ha giocatori che hanno un rendimento diverso, sembra non facciano fatica a a fare certe cose. E stanno prendendo un vantaggio importante»