Sacchi: «Nel Napoli nessuno è mai bloccato nella sua posizione, ricorda il Liverpool»

La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. L’ex ct è entusiasta del Napoli di Luciano Spalletti e non ne ha fatto mai mistero finora. Qualche giorno fa dichiarava, sempre alla rosea, che se il Napoli resterà umile potrà addirittura arrivare in semifinale di Champions. Oggi dice:

Analizza come si sviluppa la manovra offensiva del Napoli.

«Si deve partire da un concetto: la distanza tra attacco e difesa non deve mai essere superiore ai 20-25 metri. In questo modo c’è collaborazione, c’è comunicazione e si arriva più in fretta all’interiorizzazione del gioco. Il Napoli attacca in undici e difende in undici: non è poco. Le azioni si sviluppano quasi sempre in verticale, raramente ci sono tocchi laterali se non per trovare il varco giusto. In sostanza, un attaccante viene incontro al portatore di palla e un altro si butta nello spazio per ricevere il passaggio in profondità. Non sono movimenti difficili, ma prevedono una perfetta sincronia e lungo lavoro in allenamento».