Juventus, Di Maria out almeno 20 giorni: lesione al bicipite femorale

Salterà le due partite di Champions e i match di campionato con Torino e Inter. Per Allegri piove decisamente sul bagnato

Nella disastrosa partita di Champions di Haifa, contro il Maccabi, la Juventus ha perso quasi tutte le speranze di risalita in Champions ma anche, nuovamente, Angel Di Maria. Oggi l’argentino è stato sottoposto alle visite mediche ed agli accertamenti necessari per capire l’entità del suo infortunio. Era stato costretto ad uscire dal campo toccandosi il flessore della gamba destra. Al suo posto Allegri aveva mandato in campo Milik.

Dagli esami strumentali è emerso che Di Maria ha una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La Juventus ha dato comunicazione del referto con una nota ufficiale sul suo sito. Il club scrive che occorreranno circa 20 giorni per il recupero del suo giocatore.

Di seguito il comunicato del club:

“Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Di Maria al JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”.

Di Maria salterà dunque le due partite di Champions League che restano alla Juventus contro Benfica e Psg. Ma anche i match di campionato contro Torino e Inter.

L’argentino si apprestava proprio ora a tornare disponibile in campionato dopo la squalifica rimediata contro il Monza.

Ricordiamo che Di Maria è stato esentato dal ritiro che inizia oggi e che ha voluto Massimiliano Allegri per cercare di venire a capo del difficile momento della squadra. Ne sono infatti esclusi tutti gli infortunati presenti nel gruppo, a partire dall’argentino. Una scelta che ha fatto molto discutere.