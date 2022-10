Lo scrive il CorSport. Il club blaugrana avrebbe chiesto formalmente all’Uefa di non designare più Ban Boekel in nessuna veste per le sue gare

Il rigore non concesso al Barcellona per un fallo di mani di Dumfries nella partita di Champions contro l’Inter ha fatto molto discutere. Il Mundo Deportivo ha parlato di “rapina a mano alzata”, in Spagna nessuno riesce a passarci sopra. Ieri è filtrata addirittura la convinzione del club blaugrana che nella mancata segnalazione dell’infrazione ci sia qualcosa che non torna. Il Barça pensa che «è stato premeditato». Il Corriere dello Sport scrive dell’argomento aggiungendo qualche tassello. Il Barcellona ritiene che, dietro il mancato rigore, che di fatto ha regalato la vittoria ai nerazzurri, ci sia una vendetta dell’Uefa per la questione Superlega. Il club blaugrana ha addirittura chiesto di non designare più Pol Van Boekel, addetto al Var anche in una precedente partita col Bayern. Dove si registrò un episodio analogo.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Su pressioni di staff e giocatori, nel corso della notte, il Barça pareva aver deciso d’inviare una protesta formale alla Uefa, con tanto di dossier completo, preparato dai servizi legali della società, con filmati e immagini di tutti i torti subiti in Europa ultimamente. Alla fine, però, la società ha deciso per una strategia più diplomatica. Il sospetto che ci sia una sorta di complotto per la questione Superlega, però, pare serpeggiare all’interno del Més que un club. Sarebbe già stato chiesto al massimo organismo calcistico continentale, comunque, di non designare più Pol Van Boekel, in nessuna veste, per le gare dei blaugrana. Nel frattempo, qualche buontempone ha ritoccato la biografia del fischietto olandese che appare sulla versione spagnola di Wikipedia e che si apre così: «Paulus Hendrikus Martinus van Boekel, conosciuto come il Ladro del Var, (Venray, Paesi Bassi, 19 settembre 1975), è un miserabile olandese…».