Christillin: «Agnelli non rifarebbe un contratto quadriennale ad Allegri»

Agnelli non rifarebbe un contratto quadriennale ad Allegri.

Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio Fifa tifosa della Juventus e molto vicina alla famiglia Agnelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24. Ha parlato del difficile momento della Juventus.

“Il ruolo chiave in questo momento lo ha la società. Le responsabilità sono equamente condivise. Menomale che l’altra sera Agnelli ci ha messo la faccia dicendo quel che tutti pensiamo. Penso che Agnelli non rifarebbe un contratto da quattro anni ad Allegri. Pare ci sia stato un rilancio importante quando Allegri ha detto che stava per andare al Real, Andrea ha scommesso su Allegri accettandone la proposta. Tutti e due avevano ragione dalla loro parte. Lo scorso anno Allegri si è trovato una squadra ereditata, quest’anno però non si può dire nulla. Agnelli è un ottimo imprenditore, sa che vuol dire gestire un’azienda, certo che se devi decidere una cosa da dentro o fuori, l’impressione del momento può contare. La storia di Allegri parla chiaro, non credo sia ragionevole mandarlo via ora. C’è una pausa Mondiale per ripensare e ricostruire. Sarebbe confusionario recedere ora, quei giocatori che sembravano persi in campo l’altra sera, lo sarebbero ancora di più”.