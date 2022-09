Il Giornale e il Napoli: i due pareggi di fila hanno in parte smorzato l’entusiasmo

Il Giornale si occupa del Napoli nella presentazione del match contro la Lazio:

In casa Napoli i due pareggi di fila hanno in parte smorzato l’entusiasmo dell’inizio. «Ogni volta che non si vincerà darete la colpa sempre a turnover e cambi, ma è impossibile giocare con gli stessi e nell’arco di 3-4 partite andranno in campo in tanti», così Spalletti imbattuto come il collega ma già a -4 rispetto allo scorso campionato. Osimhen, due reti segnate come il collega Immobile, non è più solo il terminale offensivo o colui che attacca la profondità, ma di fatto il regista avanzato dei partenopei. Più passaggi e più duelli aerei vinti, insomma, ora servono anche i gol.