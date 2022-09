Grande gol di Raspadori, l’Italia batte 1-0 l’Inghilterra (VIDEO)

L’attaccante del Napoli ha realizzato una bellissima rete che ha regalato il vantaggio e il successo alla Nazionale di Mancini

L’Italia ha battuto l’Inghilterra in Nations League con gol gol di Raspadori. Vantaggio al 70esimo. Grande gol di Raspadori che al 68esimo ha stoppato perfettamente al limite dell’area un lancio di Bonucci, è entrato in area, si è accentrato e ha calciato benissimo sul secondo palo. Con questa rete di Raspadori, l’Italia è passata in vantaggio. Ed è rimasta seconda in classifica a due punti dall’Ungheria che ha vinto 1-0 in Germania. Jack ha giocato in attacco in coppia con Scamacca poi sostituito da Gnonto.

Ci ha poi pensato Donnarumma, con una doppia parata, a salvare il risultato.