Donnarumma esce a vuoto, la Juve accorcia a Parigi (perde 2-1)

Ci pensa Gigio a riaprire la partita consentendo a McKennie di segnare. Poi, però, da campione nega il gol a Vlahovic (sempre di testa)

Ci voleva Gigio Donnarumma per far segnare un gol alla Juventus al Parco dei Principi. Dopo un primo tempo a senso unico, terminato 2-0 per il Psg (doppietta di Mbappé), il portiere ex Milan ci ha messo del suo su un calcio d’angolo battuto dalla Juventus. Donnarumma esce a vuoto, non si capisce bene dove voglia andare, il pallone arriva sulla testa di McKennie che segna. La regia inquadra prima Galtier e poi Navas che pregusta il ritorno tra i pali. Poi, però, Donnarumma compie una parata importante su colpo di testa di Vlahovic.

1,96 mide Gianluigi Donnarumma. Error del arquero y gol de McKennie, descuenta la Juventus ante PSG.pic.twitter.com/ae5kLz26DX — Franco Bottaro (@FranBottaro9) September 6, 2022