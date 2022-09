Champions, domani inizia la vendita dei biglietti per Napoli-Liverpool, curve a 50 euro

Vendita libera da domani alle 15. Distinti superiori a 70 euro, Nisida a 75, Posillipo 100. Tutti gli sconti per gli abbonati

Da oggi sono in vendita gli abbonamenti per le tre gare di Champions del Napoli al Maradona. Poco fa il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito. Da oggi alle 12 e per 24 ore la vendita riservata ai soli abbonati con diritto di prelazione, poi dalle 15 di venerdì 2 settembre, si procederà con la vendita libera degli abbonamenti e inizierà la vendita della singola gara Napoli-Liverpool.

Per questo evento, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 31.08.2022, avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro le ore 23.59 di domenica 4 settembre 2022. Dalle ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa scontata, utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice promozionale per “sbloccare” la tariffa scontata, sia online (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), anche acquistando un posto diverso da quello dell’abbonamento della stagione 2022.23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato.

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (Under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00