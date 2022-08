Ronaldo vuole comprare una clubhouse di golf solo per demolirla: gli rovina il panorama dalla nuova casa

Ne scrive il Daily Mail. Si tratta di una villa in Portogallo, con vista sull’Oceano Atlantico. Al posto della clubhouse un garage per le sue 30 supercar

Cristiano Ronaldo ha in programma di acquistare una clubhouse di golf che si trova nei pressi della sua nua villa da 17 milioni di sterline, situata in Portogallo, a Quinta da Marinha. Il punto è che vuole acquistarla solo per demolirla, e magari spostarla da un’altra parte, perché rovina il panorama, la vista sull’Oceano Atlantico. Al posto della clubhouse, appartenente all’Oitavos Golf Club, Cr7 vuole metter su un garage per le sue 30 supercar: un garage del tutto automatizzato, dotato di ascensori che conducono ai piani dove saranno situate le macchine. Lo scrive il Daily Mail, che aggiunge che Ronaldo vorrebbe demolire il golf club anche per una questione di privacy.

Secondo quanto riferito, il capitano del Portogallo ha incaricato i suoi avvocati di avviare trattative con il campo da golf: vuole concludere l’accordo prima che la sua nuova casa, in cui intende trasferirsi con la fidanzata Georgina Rodriguez e i suoi cinque figli, sia completata. La villa, enorme, dovrebbe essere pronta all’inizio del prossimo anno. Ampie camere di lusso, piscine, cinema, sale giochi e altro ancora: un posto da sogno.