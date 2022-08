Nel Barcellona è arrivato il turno di Pjanic? Può giocare lui stasera al posto di Busquets

Nel Barcellona è scoccata l’ora di Pjanic? Sembra di sì a leggere El Paìs. Contro la Real Sociedad (in campo stasera alle 22) al posto di Busquets squalificato potrebbe essere impiegato il bosniaco ex Juventus.

Scrive El Paìs che sia Xavi sia Koeman concordano – al pari di Guardiola – sull’insostituibilità di Busquets.

Nessuno ha ancora trovato un sostituto per il 34enne centrocampista centrale catalano che ha deciso di lasciare il club in 2023 per giocare nella MSL. La scelta del sostituto è stata ritardata perché Busquets è unico nella sua posizione, è regolare e affidabile e i tecnici non sono d’accordo su chi debba prendere il suo posto quando si assenta.