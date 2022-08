Manfredi: «Ronaldo a Napoli starebbe benissimo, sarebbe un fenomeno mediatico oltre che calcistico»

A Kiss Kiss Napoli. «Mertens testimonial importante di quanto Napoli sia una città accogliente. Nardella è campano, non sarà contento di quello che è successo a Firenze»

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Sull’episodio che ha coinvolto Spalletti.

«L’aggressione subita dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti al Franchi è stato un episodio di grandissima inciviltà, l’episodio non è qualificabile. Sinceramente spero che quello che ha riguardato Spalletti non sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di Napoli. L’allenatore azzurro ha fatto benissimo a denunciare e stigmatizzare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina chi si macchia di questi atti. Il sindaco di Firenze Nardella, che ha anche origini campane, ha fatto bene a condannare l’episodio e non gli avrà fatto piacere che un tifoso della Fiorentina si sia comportato così.»