Di Maria: gol, assist ma poi si fa male ed esce. Paura per gli adduttori

Lui e Pogba sono stati due acquisti rischiosi. L’argentino è un fuoriclasse ma il pericolo infortuni è sempre dietro l’angolo. Come visto stasera

Acquisti rischiosi. Questa sarebbe stata la definizione giusta degli acquisti di Pogba e Di Maria da parte della Juventus. Due grandi giocatori (Di Maria un fuoriclasse assoluto) che però hanno avuto una carriera costellata da infortuni. Pogba si è fermato subito e ha scongiurato l’intervento chirurgico solo perché non vuole saltare i Mondiali. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per vederlo in campo con la maglia della Juventus.

Angel di Maria, 34 anni, stasera ha fatto vedere quasi tutto del suo repertorio. Nel bene e nel male. Contro il Sassuolo ha segnato il gol che ha sbloccato la partita (sinistro al volo), ha servito a Vlahovic il pregevole assist del 3-0. Poi, però, dopo un recupero si è toccato gli adduttori ed è uscito. Al momento non è possibile sapere se si tratti di un semplice risentimento, di una contrattura o qualcosa di più serio.

La Juventus ha vinto 3-0.