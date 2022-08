Corsport: Napoli e Simeone vicinissimi ma col Verona non c’è accordo sui tempi del conguaglio

I soldi per il Cholito (2,5 più 12) devono arrivare dal Monza che ha preso Petagna. L’ultimo miglio degli affari è sempre quello più pericoloso

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, spiega con dovizia di particolari l’incastro Petagna-Simeone che coinvolge Napoli Monza e Verona.

Il Napoli e Simeone hanno l’accordo: contratto di cinque anni, 1,8 milioni a stagione.

Ora tocca al Verona, che chiaramente ha interessi diversi – sempre poco concilianti tra chi acquista e chi vende – e comunque Setti, informato dei fatti, è persona tutta d’un pezzo che con il Napoli ha chiuso già affari, altri sono venuti meno per dettagli e di nuovi ne potrebbero germogliare: bisogna verificare le necessità dell’Hellas, soprattutto la tempistica sul conguaglio.

I due milioni e mezzo che il Napoli ha ottenuto dalla cessione di Petagna al Monza verrebbero girati immediatamente come anticipo-prestito; il resto, altro dodici milioni di euro, sarebbero da riconoscere in futuro, tra una o due annualità, ed arriverebbero comunque dalla Brianza, da dove ne partiranno, nella prossima estate, altri 12 e mezzo.

E’ un complicato intrigo, anche una forma di equilibrismo finanziario, che rispetta il bilancio e pure l’organico: Simeone, come Petagna, ha le valigie sistemate nel cofano della macchina, è pronto a mettersi in viaggio per sostenere le visite mediche ma deve ottenere il «via libera» dalle società. L’ultimo miglio rimane sempre quello più pericoloso.