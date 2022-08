As: che sorpresa per il Psg, Neymar non è mai stato così disciplinato e sereno

Il club lo aveva messo in vendita, a maggio. Di tutta risposta, il brasiliano ha anticipato il rientro dalle vacanze ed è tornato subito in forma

As rivela la sorpresa del Psg che mai si sarebbe aspettato, quando ha messo in vendita Neymar, a maggio, di ritrovarlo così disciplinato e sereno come in questa preseason.

“Quando il Psg ha deciso di mettere in vendita Neymar, a maggio, ciò che la squadra parigina non sapeva era che avrebbero trovato una versione disciplinata del brasiliano in preseason. L’ex giocatore del Barcellona ha anticipato le vacanze dall’11 luglio al 4 luglio, si è messo in forma sin dal primo momento e non ha voluto sapere nulla di un eventuale trasferimento. Quell’impegno, insieme alla sua determinazione nella Supercoppa contro il Nantes, dimostrano che Ney è tornato, seppur gradualmente”.

In questo incide anche il modo in cui Galtier fa girare la squadra. Il tecnico francese si è adattato ad un sistema a tre centrali di difesa che contrasta completamente con il 4-4-2 che gli ha regalato tanti successi in tutta la sua carriera. Così permette a Neymar di allontanarsi dalla fascia e giocare più concentrato, che è la posizione in cui è maggiormente valorizzato.

“La sua serenità per tutto il preseason ha sorpreso lo stesso PSG, che non ha avuto un calciatore così coinvolto dopo le voci che lo hanno allontanato da Parigi. Dall’inizio Galtier lo ha considerato intoccabile ed è già riuscito a rafforzarlo all’interno del suo innovativo sistema di tre difensori centrali. La doppietta contro il Nantes è la conferma che non si vedono scorci del Ney di qualche mese fa”.