Sul CorSport la rivoluzione Lazio: 14 rinforzi in un anno per accontentare Sarri, che finalmente sorride

La squadra è stata smantellata e ricostruita, come da patti siglati da Lotito e Tare con il tecnico, che adesso spera nel coinvolgimento dei tifosi

Sul Corriere dello Sport la rivoluzione della Lazio. Una rivoluzione voluta da Maurizio Sarri, che il presidente Lotito ha accontentato in due anni.

“La Lazio è stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Mau nel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto”. “E’ stata una rivoluzione radicale che ha portato allo sradicamento di un modulo (il 3-5-2) e di una mentalità”.

Per un anno Sarri ha lavorato per dare il via al nuovo corso. Si è man mano ricreduto su alcuni giocatori e ha dato alla Lazio una forma “sarriana”, scrive il quotidiano.

“Alla squadra, nei discorsi di principio, ha ribadito che «ogni volta che indossate la maglia si gioca per vincere, contro qualsiasi avversario. Siamo la Lazio»”.

La Lazio non è più quella di prima e ora Sarri sembra più sorridente e cerca l’incitamento dei tifosi.

“Sarri, borbottone per natura e per pungolo, nei primi giorni di ritiro brontolava spesso e per tante cose, dal mercato incompleto al campo malridotto. Negli ultimi giorni, sotto la maschera di cera, c’era un sorriso più lieto, gli acquisti fin qui chiusi gli permettono di sentirsi più coperto rispetto ad un anno fa. Adesso anche lui è chiamato a dare risposte e risultati. Mau, sempre più incitatore del popolo laziale, spera nel coinvolgimento dei tifosi, in uno stadio popolato. Ieri, a fine allenamento, ha voluto che tutta la squadra s’involasse verso la tribuna dello stadio Zandegiacomo per firmare autografi. E’ esploso l’entusiasmo”.