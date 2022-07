Sueddeutsche: al Psg Galtier ha un vantaggio sui suoi predecessori, ha un rapporto di fiducia con Campos

Galtier dovrà gestire uno spogliatoio complicatissimo, quasi una polveriera, quello del Psg, ma ha un vantaggio: innanzitutto l’aver sempre dichiarato di tifare Psg e poi di avere un buon rapporto con Campos, il direttore sportivo, cosa che lo rende molto diverso dai suoi predecessori in panchina. Lo scrive la Sueddeutsche.

“L’uomo che “sta per rilevare quello che è probabilmente lo spogliatoio più difficile del calcio mondiale” viene dal Marsiglia, ha sempre detto di essere rimasto un tifoso marsigliese. Ma non ha mai nascosto l’ammirazione per il Psg. Prima della finale di Champions League del 2020 a Parigi contro il Bayern, ad esempio, ricorda il quotidiano tedesco, si è definito il “primo tifoso del PSG”. Un’opinione che forse non molti tifosi del Marsiglia hanno condiviso, ma Galtier ha insistito: “Sono un tifoso, davvero un tifoso del Paris e di Thomas Tuchel”, che all’epoca allenava la squadra.

“Galtier è un abile stratega – come allenatore e anche nei rapporti con il pubblico”.