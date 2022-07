L’Equipe: il Psg assume uno psicologo per evitare altri disastri in Champions League

La partita del Bernabeu ha devastato la squadra, ora il club corre ai ripari. L’idea è quella di un professionista inserito in pianta stabile nello staff

Mai più un crollo come nella scorsa Champions. Il Psg corre ai ripari: l’idea è quella di reclutare uno psicologo per imparare a gestire meglio la pressione. Lo scrive L’Equipe.

La squadra parigina si è arenata spesso di fronte alla difficoltà a reggere nei momenti topici della competizione, ora valuta di inserire nello staff una figura professionale che aiuti i giocatori ad evitare casi come quello del Bernabeu di marzo scorso. Il suo sarebbe un lavoro a tempo pieno, accompagnerebbe il gruppo durante gli allenamenti e lavorerebbe per promuovere lo spirito di squadra. Non solo, il club vuole anche assumere un nutrizionista per controllare meglio la condizione fisica dei giocatori.

Con uno psicologo impegnato nel quotidiano, il Psg è convinto di poter diventare più forte nelle qualificazioni per la Champions League. A più di un decennio dall’arrivo degli investitori del Qatar a Parigi, il Psg non è ancora riuscito a vincere la tanto attesa Coppa dei Campioni, l’unico titolo che gli sfugge dopo aver vinto tutto nel calcio francese. La partita del Bernabéu ha devastato il PSG, ecco perché il club ha avviato un nuovo progetto con importanti cambiamenti in diverse aree dell’organigramma.