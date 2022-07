Il Banco Santander non sarà più lo sponsor principale, ne arriverà un altro per cinque anni che garantirà introiti maggiori. Il nuovo nome sarà annunciato ad agosto

A partire dalla stagione 2023-24, LaLiga Santander cambierà nome in virtù dell’abbandono del Banco Santander come main sponsor del campionato. Il nuovo nome sarà annunciato ad agosto e sarà legato ad un contratto quinquennale che fornirà al campionato spagnolo un aumento significativo degli introiti annui. Il nuovo sponsor, secondo le notizie che circolano, è una società molto potente, con portata globale, che migliorerà l’impatto della competizione. All’interno de LaLiga emerge grande soddisfazione per l’accordo che sarà ufficializzato nelle prossime settimane.

Il comunicato della Liga.

“LaLiga e Banco Santander hanno reciprocamente annunciato la fine dell’attuale contratto di sponsorizzazione che l’ente bancario aveva con la competizione dalla stagione 2016/2017. La modifica, che entrerà in vigore nella stagione 2023/2024, è dovuta alla decisione congiunta di entrambe le entità per esplorare nuove forme di collaborazione, sia in comune che con terze parti. In tal senso, LaLiga annuncerà nelle prossime settimane le novità che partiranno dalla stagione 2023/24″.

Il presidente di LaLiga, Javier Tebas, si dice convinto che nei prossimi anni la collaborazione con Banco Santander continuerà su altri fronti e progetti.