Amendola: «I Friedkin educano i romanisti a ragionare in grande, stanno sprovincializzando la Roma»

Intervista al CorSport: «Parlano poco, anzi niente, ma continuano a lavorare per una crescita graduale. Dybala al Colosseo non è la solita americanata».

Il Corriere dello Sport intervista l’attore Claudio Amendola, tifosissimo della Roma. Commenta l’acquisto di Dybala da parte del club giallorosso.

«Penso che i Friedkin ci stiano pian piano educando. Stanno insegnando a noi romanisti a ragionare in grande. Grande progetto, grande squadra. Questi signori parlano poco, anzi niente, ma continuano a lavorare per una crescita graduale. Non posso che essere grato a questa proprietà, che sta sprovincializzando la Roma. Ora mi aspetto tante belle cose: non vedo solo entusiasmo effimero ma anche parecchia sostanza».