Tra Torreira e la Fiorentina volano stracci. Venuti: «Morto un Papa se ne fa un altro»

Non è finita affatto bene tra la Fiorentina e Torreira. Dopo le accuse più o meno velate che il centrocampista uruguagio ha fatto tramite i social alla società in riferimento ad alcuni comportamenti scorretti da parte dei viola nella trattativa con l’Arsenal e le indiscrezioni su alcune incomprensioni tra lui e Italiano, sono arrivate le parole che il Corriere dello Sport definisce “eloquenti” del terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti. Sul quotidiano si legge che..

Il difensore, passato nel pomeriggio dai “campini” per ritirare un paio di scarpe, si è infatti lasciato sfuggire (a mo’ di battuta) con i cronisti presenti una frase su Torreira che ha lasciato spazio a poche interpretazioni: «Tranquilli, morto un Papa se ne fa un altro». Un modo ironico per far capire che l’addio del centrocampista è ormai una questione superata almeno nello spogliatoio (dove non erano mancate nemmeno in quell’ambito alcune frizioni con il regista) e che adesso l’unica cosa che conta è riportare la serenità per costruire al meglio il nuovo gruppo in vista del prossimo anno. La dichiarazione tuttavia ha creato subito molto rumore (i social, in questo, sono senza pietà) e a farne le spese ancora una volta è stato proprio Venuti, tra i giocatori che in passato hanno mostrato spesso più personalità di altri quando c’è da assumersi qualche colpa o si richiede di parlare con toni forti in qualità di capo-gruppo. Il terzino oltretutto già in passato era stato bersagliato da alcuni hater di professione, che lo avevano preso di mira in particolare dopo l’autogol con il quale aveva deciso al 91’ la semifinale d’andata in Coppa Italia contro la Juventus e a inizio maggio, al termine della sfida persa dalla Fiorentina contro il Milan (in quell’occasione gli era stato perfino augurato il cancro).