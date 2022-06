Scaroni: «Gli stadi italiani sono circondati da bancarelle gestite da signori che andrebbero multati»

Il presidente del Milan al Foglio: «La Serie A è la Serie B d’Europa, il calcio è spettacolo e in Italia tra stadi, interruzioni di gioco abbiamo uno spettacolo non all’altezza»

“La nostra Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati europei. Ci hanno superato tutti, o quasi, negli ultimi vent’anni”. Paolo Scaroni, presidente del Milan campione d’italia, intervistato dal Foglio. Parla del declino del calcio italiano.

Nell’ultimo decennio in Europa sono stati realizzati 153 nuovi stadi, di cui solo tre in Italia:

Il problema è anche culturale e di scarsa comprensione del problema, se è vero che

“abbiamo incontrato una serie di obiezioni anche da appassionati di calcio che, evidentemente, non colgono il fatto che lo stadio è un ingrediente fondamentale dello spettacolo. Ma perché gli inglesi costruiscono impianti da 60 mila posti e non da centomila? Perché sono preoccupati che se si gioca una partita non di cartello, lo stadio sarà semivuoto. E nessuno, proprio per rispetto dello spettacolo, vuole stadi semivuoti”.

“Gli stadi italiani sono circondati da bancarelle gestite da signori che andrebbero multati, perché fanno una cosa illecita. Un altro danno economico per le squadre di calcio. Noi abbiamo la necessità di imbastire un’attività capace di stare in piedi: è finita l’epoca dei mecenati, dei Moratti e dei Berlusconi. Quel mondo non sarebbe neanche più possibile, con i vincoli del Financial fair play. Un’attività sta in piedi se c’è uno stadio pieno, se sugli spalti si vedono magliette non contraffatte, se le attività attorno all’impianto hanno possibilità di svilupparsi. Lo spettacolo va al di là dell’ora e mezza di partita, come si vede in Inghilterra”.