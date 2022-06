Salernitana, Bigon si allontana: non c’è accordo con Iervolino su cifre e progetto tecnico

“Era atteso per oggi il summit tra la dirigenza granata e Riccardo Bigon, il prescelto per il ruolo, e l’incontro è avvenuto in quel di Roma. Tuttavia, come raccolto da TMW, tra il presidente Iervolino e l’ex d.s. del Bologna non c’è intesa né sulle cifre del contratto né sull’aspetto tecnico, pertanto la pista si complica”.