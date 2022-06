Repubblica: quest’Italia alimenta ulteriori rimpianti visti i pareggi con Bulgaria e Irlanda del Nord

Su Repubblica il commento dell’Italia (2-1 sull’Ungheria) non può che partire dal rimpianto per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il titolo è: L’Italia ritrovata ha un mondo di rimpianti.

La vulgata vuole che l’Italia abbia gettato via il biglietto per il Mondiale soprattutto con i due rigori sperperati da Jorginho con la Svizzera. Ma il 2-1 di ieri all’Ungheria (prima vittoria in partite ufficiali dopo quella col Belgio a ottobre), nel girone di Nations League (…) alimenta ulteriori rimpianti per i pareggi contro Bulgaria e Irlanda del nord, inferiori all’Ungheria, e naturalmente per la beffa di Palermo con la Macedonia del Nord.

Poiché tuttavia non c’è più nulla da fare, conviene prendere atto che il nuovo ciclo comincia dalla ritrovata capacità di battere gli avversari abbordabili e di segnare con una certa facilità. La sicurezza tattica è l’altro aspetto convincente e per nulla accessorio.

Con la Germania la scioltezza nel contropiede era nata in fondo da una scelta forzata. (…) Stavolta invece, visto l’attendismo dell’Ungheria e considerato il problema del gol, serviva la capacità di variare di continuo lo spartito: c’è stata.