Premier League, i club confermano il prezzo massimo di 30 sterline per i biglietti delle trasferte

Costeranno 30 sterline fino al 2025, poi sarà rivisto. “Riconosciamo l’importanza cruciale dei tifosi nel creare la migliore atmosfera durante le partite”

I club della Premier League hanno votato all’unanimità di mantenere l’attuale limite di 30 sterline sui prezzi dei biglietti in trasferta per le prossime tre stagioni. Lo ha reso noto la stessa Premier League, in una nota riportata da Calcio e Finanza.

“Il limite di prezzo è stato introdotto nella stagione 2016/17 dopo la positiva attuazione dell’Iniziativa dei tifosi in trasferta della Premier League, in cui i club hanno fornito una serie di misure per i loro tifosi in trasferta. Il livello del tetto (30 sterline) sarà rivisto nel 2025, quando sarà in vigore da nove stagioni. Tutti i club riconoscono l’importanza cruciale dei tifosi nel creare la migliore atmosfera possibile durante le partite e riconoscono i costi di viaggio aggiuntivi spesso coinvolti quando si segue una squadra fuori casa”.

I club hanno anche approvato l’introduzione di un piano d’azione per affrontare il miglioramento dell’offerta collettiva della Lega per i tifosi. Ciò include lo sviluppo di una serie di nuove misure e impegni a livello di Lega per i tifosi.

“Nell’ambito di questo impegno, i club hanno approvato oggi l’introduzione dei comitati consultivi dei fan e la nomina di un funzionario a livello di consiglio responsabile delle attività di coinvolgimento dei fan del club. I club hanno anche sostenuto lo sviluppo e l’introduzione di un nuovo standard per il coinvolgimento dei fan, che si baserà sull’attività dei fan di alta qualità esistente che si verifica in molti club. Ciò stabilirà un nuovo livello minimo di coinvolgimento in tutta la Lega, con prestazioni valutate da un pannello indipendente. I tifosi sono la linfa vitale del gioco e sono essenziali per i loro club, questi nuovi standard garantiranno un coinvolgimento significativo a lungo termine con i tifosi. La Premier League continuerà ora a consultarsi con i club e la Football Supporters’ Association per finalizzare il framework Fan Engagement Standard, con l’obiettivo della sua introduzione la prossima stagione”.