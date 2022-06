Marotta: «Dybala? Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva entro giugno»

«Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter e mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito al mercato e in particolare su Paulo Dybala, dato in dirittura di arrivo nel club nerazzurro per la prossima stagione, ma la cui trattativa non è ancora conclusa.

“Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter. Io, Ausilio e Baccin voglia costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente”.