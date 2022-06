Luigi De Laurentiis: «Multiproprietà? Ricorreremo subito al Coni. Non ho avuto offerte per il Bari»

In conferenza: «Il silenzio delle ultime settimane deve essere preso come un grande lavoro. Gestire 30 giocatori e 30 trattative non è facile, ci vuole tempo»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato in conferenza stampa il ritiro estivo di Roccaraso. Di seguito il resoconto di TuttoBari.com.

“Confermo la grande intesa prospettica per il futuro con Polito. Siamo entrambi d’accordo per prolungare il rapporto di lavoro, c’è stima umana e professionale. Ciro stamattina alle quattro era già in auto per una città, poi partirà per un’altra, è sempre a lavoro. Non abbiamo avuto il tempo necessario per sederci e mettere su un accordo, ma a breve lo annunceremo”.

Nelle ultime settimane il club è stato in silenzio:

“Nessuna notizia e silenzio? Gestire trenta giocatori e trenta trattative non è facile, ci vuole tempo. Saremmo felici di darvi notizie ma ci vuole tempo, siamo gente abituata a fare le cose per bene, siamo gente di fatti. Il silenzio deve essere preso come grande lavoro, non dobbiamo dimostrar nulla a nessuno”.

Sul budget per l’anno prossimo:

“16 milioni di budget? Parliamo di spesa complessiva, in questo momento stiamo in fase di business planning, stiamo costruendo. Abbiamo messo da parte una cifra che andrà verso il mercato calciatori, anche quella è in fieri, dipenderà anche dai ricavi. A breve presenteremo pure nuovi sponsor”.

Sulla sentenza relativa alle multiproprietà:

“Sinceramente me l’aspettavo, il mio stato d’animo resta identico, quello di un battagliero. Credo in questo ricorso fermamente, penso immediatamente ad andare al Coni. Attenderemo, ci vorrà un po’ più di tempo, ma abbiamo ancora tante mosse da fare. Non ho ricevuto interesse per il Bari, nessuna offerta. Ma al momento il calcio italiano ha grande appeal”.

Il piano per l’estate:

“Il nostro approccio è quello di aggredire il mercato. L’approccio è il contrario esatto dell’anno precedente. Gli abbonamenti verranno comunicati nel mese di luglio, saranno costruiti in maniera intelligente per avvicinare i baresi. Per me il primo step è avvicinare il tifoso alla squadra. Le maglie? Sono molto orgoglioso. Con Kappa abbiamo costruito maglie da Serie A, ve le presenteremo a luglio”.