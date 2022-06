L’Inter ha fretta per Lukaku, dopo il 30 giugno perde i vantaggi del decreto crescita

L’operazione Lukaku. Si lavora al prestito oneroso che dovrebbe essere di 10 milioni di euro, il Corsport scrive anche 12. Più l’ingaggio che sarà di 7,5-8 netti, quindi 15 lordi (ma col decreto crescita sarebbe di meno). Un’operazione da circa 25 milioni di euro al netto del decreto crescita. Bisogna però chiudere entro il 3o giugno per poter applicare i vantaggi del decreto.

Scrive la Gazzetta:

I tempi per Lukaku sono stretti. Non c’è molto da negoziare: oltre quota 10 milioni l’Inter non può e non vuole andare. L’affare va necessariamente fatto entro il 30 giugno, per poter applicare il Decreto Crescita all’attaccante. Ma la fretta si scontra con i problemi “organizzativi” della nuova proprietà del Chelsea: non c’è ancora una nuova struttura tecnica dei Blues, manca un dirigente operativo che dialoghi con l’avvocato Ledure, ovvero l’uomo di Lukaku, per conto della proprietà. Le tempistiche non possono essere rapidissime.