Libero: Sabatini non ha gradito le continue ingerenze nel mercato di persone esterne alla Salernitana

Il quotidiano li definisce “tifosi Vip”; intrusi che non facevano parte dello staff che dicevano la loro sugli acquisti senza averne il titolo

Il divorzio tra Walter Sabatini e la Salernitana sembra essersi consumato sulla commissione da pagare ad alcuni agenti, primo tra tutti quello di Coulibaly. Il presidente Iervolino non intende avallare l’antica pratica del calcio, desidera metterci un freno. Libero, però, racconta un’altra storia: scrive che Sabatini non ha gradito l’ingerenza di alcuni “tifosi Vip”.

“Un rapporto, quello tra Sabatini e Iervolino, che si era complicato irrimediabilmente a causa, pare, di continue ingerenze che c’erano da parte di persone esterne alla società, tifosi Vip diciamo, intrusi che non facevano parte dello staff. Walter non avrebbe apprezzato il ruolo di questi personaggi che dicevano la loro sull’acquisto di un giocatore, non avendone la titolarità, e quindi sulla gestione tecnica della squadra”.