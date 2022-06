Libero difende Gattuso: povero Gennarino, ha solo la colpa di dire ciò che pensa 

“Possiede il coraggio di esprimere opinioni fuori dal coro, visto che non è un soldatino ideologicamente inquadrato”

Libero si lancia in una difesa sperticata di Gennaro Gattuso, preso di mira dai tifosi del Valencia, come già accaduto con quelli del Tottenham, per le frasi pronunciate in passato, ritenute sessiste, razziste e omofobe. In un articolo a firma di Leonardo Iannacci, il quotidiano lo chiama affettuosamente “Gennarino”.

“Hanno creato persino un hashtag contro Gennarino: #notogattuso e stanno imbracciando le doppiette per impallinare un uomo che ha soltanto una colpa: esprime un proprio pensiero. Purtroppo, e ce ne siamo accorti da tempo, sembra vietato esporre con coraggio un’opinione su temi delicati se non si è allineati come vogliono i benpensanti e coloro che impongono con violenza un ideale. Se non si è da quella parte, difatti, fioccano giudizi moralistici di una cattiveria unica e si finisce davanti a un plotone di esecuzione”.

Ringhio, continua, “ha semplicemente il difetto di dire ciò che pensa”, “su argomenti considerati sacri come lo sono, ad esempio, i matrimoni gay o il ruolo delle donne nel calcio. Su queste cose, bisogna pensarla tutti allo stesso modo, altrimenti cala la mannaia e si precipita in un apartheid ideologico. Ringhio se ne è accorto sulla propria pelle”.

Gattuso ha la colpa di non essere ipocrita, “possiede il coraggio di esprimere opinioni fuori dal coro, essendo un soggetto pensante e non un soldatino ideologicamente inquadrato”.

Il quotidiano lancia addirittura un hashtag:

“E siamo qui tenuti a creare una nostra, personalissima e gioiosa hashtag: #yestogattuso”.