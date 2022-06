La figlia di Gassman: «papà era sonnambulo, la nonna gli faceva fare i compiti in quelle condizioni»

Il Fatto quotidiano intervista Paola Gassman figlia dell’indimenticato Vittorio.

Quando, signora Paola Gassman?

Cosa disse suo padre prima di andarsene?

Il cuore gli stava cedendo, era in ospedale. Al telefono soffiò: “Ci vediamo domani, per la farsa del tuo falso compleanno”. Si spense poco dopo.

Farsa?

Il mal di vivere lo schiacciava.

Per via di una madre che aveva voluto recitasse. Era un adolescente timido, introverso. Pagò in tarda età lo sforzo sovrumano di diventare altro. Non riuscì mai a stare tranquillo. La psiche gli presentò il conto.