«Kvaratskhelia è un talentuoso tuttofare. La sua caratteristica principale è la mentalità vincente»

La Gazzetta dello Sport intervista Zaza Dolidze, direttore generale della Dinamo Tiblisi, club in cui è cresciuto Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli.

Lo racconta:

«Fin dall’infanzia è stato un gran lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Credo che l’aspetto principale della sua personalità è che ha una mentalità vincente, vuole sempre essere vincente e sta facendo di tutto per questo. In campo credo sia uno di quei giocatori che mette tanta qualità in ogni giocata e sono convinto sia bravo in tutte le fasi di gioco. È molto difficile dire solo una o due caratteristiche tecniche di lui, perché questo ragazzo è un tuttofare. È molto veloce, ha un buon dribbling, ha un ottimo feeling con il gol, come sta dimostrando in nazionale, e aiuta molto bene anche la difesa, per questo non posso scegliere una sola caratteristica».