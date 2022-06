Insigne salta Italia-Argentina: stiramento al polpaccio

Sul CorSport. L’ex capitano del Napoli è finito al tappeto durante l’allenamento di rifinitura, dopo aver accusato un forte dolore

Insigne non giocherà la sua ultima partita con l’Italia prima della partenza per Toronto. L’ormai ex capitano del Napoli si è infortunato nella rifinitura alla vigilia di Italia-Argentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Lorenzo Insigne si è rotto, finendo al tappeto durante l’allenamento di rifinitura. Stiramento al polpaccio. Una fitta allucinante. Scherzi di fine stagione, con i muscoli gonfi così. In tanti erano arrivati nel weekend a Coverciano ai limiti dell’infortunio. Si gioca troppo, si viene da due anni senza riposo, sono aumentati gli impegni internazionali. Mica facile gestirsi. L’ex capitano del Napoli è stato accompagnato fuori dal campo, guadagnando gli spogliatoi quando Mancini stava dando via alle prove tattiche”.

Dovrebbe sostituirlo Raspadori.